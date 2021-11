Een tijdje geleden bereikte het gerucht onze oren dat Warner Bros. aan een eigen versie van Super Smash Bros. werkt. De pitch klonk alvast uitermate aantrekkelijk: wat als je Batman en Gandalf het met elkaar kon laten uitvechten? Een gelekt rooster leek niet alleen het bestaan van de titel te bevestigen, maar ook andere personages, waaronder Shaggy uit Scooby-Doo en Rick (zonder Morty).

De game zou Multiversus heten en nieuwe gelekte documenten – waarvan je hieronder foto’s kan vinden – jagen de geloofwaardigheid van het gerucht nog maar eens de hoogte in. Dit keer krijgen we enkele stages te zien, waaronder Finn and Jake’s Treehouse uit Adventure Time. Een controleschema toont daarnaast de Xbox controller én een toetsenbord, waardoor de titel al bevestigd lijkt voor Xbox consoles en pc.

We houden jullie op de hoogte van verdere (al dan niet officiële) ontwikkelingen.