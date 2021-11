De reboot van Saints Row moet de serie weer op de kaart zetten en om dat voor elkaar te krijgen, gaat Volition tot het uiterste. Dit zal ook gelden voor de customization die in de game aanwezig is.

De ontwikkelaar heeft in een interview met Game Informer aangegeven dat een Saints Row-game zonder customization geen Saints Row-game is. In de reboot wil Volition zelfs zo ver gaan dat hun game de ‘king of customization’ moet worden.

“A target from day one is to be the kings of customization. We want to give our players all the things they’ve had in the past and more. That’s what we’ve done.”