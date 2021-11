Via ResetEra heeft DICE laten weten dat Battlefield 2042 bij de launch geen 120Hz zal ondersteunen op de PlayStation 5 en Xbox Series X. Eén van de ontwikkelaars werd bevraagd naar deze functionaliteit, die vervolgens aangeeft dat ze 120Hz mogelijk na de lancering gaan onderzoeken.

De developer vertelt op het forum dat resolutie niet zo zeer het probleem is, maar juist CPU-kracht. Met maximaal 128 spelers vraagt Battlefield 2042 behoorlijk wat van de processoren van de consoles en dat betekent dat er niet altijd even veel vermogen klaar staat om 120 frames per seconde waar te maken.

‘Something to explore in post launch, potentially. Resolution is not a problem, we are hammering the CPUs with 128 players quite severely, and the CPU requirements to jump from 60 to 120 fps are not trivial. Reducing resolution won’t be much of a help. :)’