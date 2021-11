Activision breidde vrij recent al het Infinity Ward team uit met een nieuwe vestiging en laat nu weten dat ze ditmaal een studio hebben gekocht om aan een nieuwe Call of Duty titel te werken.

De studio, Digital Legends, is een ontwikkelaar die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van mobiele games en zal dus ook gaan werken aan een gloednieuwe Call of Duty Mobile, wat niet heel verrassend is gezien het globale succes van die game.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de nieuwe Call of Duty game en een idee willen krijgen van wat Digital Legends precies in huis heeft, kan je eventueel hun Afterpulse of Respawnable titels checken.