Kaz Yamauchi heeft ons al meermaals een kijkje achter de schermen gegeven in de Gran Turismo 7 videoreeks en heeft vandaag ook weer wat te delen. Ditmaal neemt hij ons mee in een kijkje naar de Livery Editor.

De Livery Editor is een feature die al beschikbaar was in GT Sport, maar Yamauchi wilde de tool nog toegankelijker maken voor Gran Turismo 7, omdat de vormgeving van auto’s onlosmakelijk verbonden is aan de historie van motorsport, aldus Yamauchi. De video is maar iets langer dan een minuut, kort maar krachtig dus.