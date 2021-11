Techland is door middel van ‘Dying 2 Know MORE’-video’s meer informatie aan het verschaffen over Dying Light 2. De Poolse ontwikkelaar heeft nu weer een nieuwe video vrijgegeven en deze focust zich op het personage Lawan.

Lawan wordt gespeeld door actrice Rosario Dawson en zij vertelt samen met lead game designer Tymon Smektala meer over het mysterieuze personage. Zo krijgen we onder andere te weten wat haar relatie is met het hoofdpersonage.

Wat voor details er meer worden prijsgegeven over Lawan kan je hieronder checken.