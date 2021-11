Volgende week gaat de technische test voor Elden Ring van start, waarmee de ontwikkelaar de online functionaliteiten van de game uitvoerig wil gaan testen. In aanloop naar deze testsessie heeft Bandai Namco 15 minuten aan gameplay gedeeld en die kan je hieronder bekijken.

De gameplaysessie is op basis van de pc-versie en de première is nog bezig, dus scroll een beetje in de video om bij de footage uit te komen. Met deze beelden krijgen we voor het eerst echt een goede indruk van de game, die gepland staat voor 25 februari 2022.

Elden Ring zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.