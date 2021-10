De release van Elden Ring heeft enige tijd op 21 januari 2022 gestaan, maar helaas krijgt de game te maken met kort uitstel. Bandai Namco laat vandaag weten dat Elden Ring een maandje opschuift naar 25 februari 2021. Het uitstel valt dus mee en nog voor de release zal de game te spelen zijn via een gesloten netwerktest.

Om de online servers te testen zal er vanaf 12 november tot en met 15 november een netwerktest plaatsvinden, maar enkel genodigden zullen daar toegang toe hebben. Om kans te maken kan je je op deze website aanmelden en je zult ook rekening moeten houden met wat ongebruikelijke tijden. Zo is het schema als volgt:

12 november: 12:00 tot 15:00 uur

13 november: 4:00 tot 7:00 uur

13 november: 20:00 tot 23:00 uur

14 november: 12:00 tot 15:00 uur

15 november: 4:00 tot 7:00 uur

Verder laat Bandai Namco weten dat Elden Ring over cross-gen play beschikt, maar niet over cross-platform play. Het is mogelijk om op de PlayStation 4 met de PlayStation 5 samen te spelen en vice versa, alsook op de Xbox One en Xbox Series X|S. Xbox spelers kunnen niet met de PlayStation spelen en andersom.