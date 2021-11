In de afgelopen week heeft het brein achter Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi, ons meermaals meegenomen met een kijkje achter de schermen. Onlangs konden we al meer zien van de Livery Editor en dit keer neemt hij ons mee naar de ‘Scapes’ fotomodus die in Gran Turismo Sport geïntroduceerd werd en nu nog uitgebreider aanwezig zal zijn in het nieuwe deel.

Zo vertelt hij onder meer over zijn liefde voor fotografie en dat dit uiteraard verwerkt is in deze modus. Liefhebbers van fotomodi in verschillende games, kunnen zich met Gran Turismo 7 dus helemaal uitleven, want de mogelijkheden zijn erg uitgebreid. Hieronder kan je kort zien hoe de Scapes modus precies werkt.