Nintendo heeft laatst het Switch Online abonnement uitgebreid met het zogeheten ‘Uitbreidingspakket‘ en die voegde Nintendo 64 en SEGA Mega Drive games toe. Er gaan echter ook al geruime tijd geruchten rond dat het Japanse bedrijf van plan is om Game Boy games aan het aanbod toe te gaan voegen.

Helaas heeft Nintendo hier niets over laten weten tijdens een bespreking van de laatste cijfers, maar wel hebben ze een tipje van de sluier opgelicht van hoe ze de bestaande service verder willen gaan uitbreiden. Zo zijn ze van plan om meer game trial evenementen toe te voegen aan het aanbod. Dit zou spelers tijdens een bepaalde periode toegang moeten geven tot een specifieke titel.

Via de Nintendo eShop is het nodige beschikbaar qua demo’s, maar dit lijkt Nintendo dus naar een hoger plan te willen tillen. Game trials zijn niet ongebruikelijk, zo wordt dat al een paar jaar gedaan op met name de PlayStation en Xbox. Zie bijvoorbeeld Ghost Recon: Breakpoint dit weekend.

Nintendo lijkt hier dus aan te willen haken en dat aan z’n abonnees aan te willen gaan bieden. Een specifiek tijdsplan werd verder niet genoemd, dus het is afwachten tot we meer horen.