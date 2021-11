Begin dit jaar werd Hogwarts Legacy uitgesteld naar 2022 en sindsdien hebben we nagenoeg niets van de game vernomen, maar met The Game Awards in het vooruitzicht bestaat er natuurlijk een kans dat Warner Bros. hier een nieuwe trailer gaat laten zien. Maar afgezien daarvan is het nog steeds de vraag wanneer de game precies uitkomt.

Mogelijk heeft Rachel Wakely, de algemeen manager van de uitgever, een hint laten vallen wanneer we de game mogen verwachten. In gesprek met Toy World magazine spreekt ze over twee grote releases in 2022 omtrent de Wizarding World IP. De eerste is de aanstaande film Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, die in april 2022 in de bioscopen moet verschijnen.

De tweede referentie is Hogwarts Legacy, die volgens haar meer dan de moeite waard zal zijn en op een unieke manier interactie met de franchise zal bieden. Dit suggereert dat Hogwarts Legacy niet voor Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore verschijnt, wat dus een release na april 2022 suggereert.