Games worden heden ten dage steeds toegankelijker voor spelers met bijvoorbeeld een visuele of gehoorbeperking, dan kun je denken aan het aanpassen van het kleurenspectrum of text-to-speech. Forza Horizon 5 gaat straks echter voor een primeur zorgen.

De racer van Playground Games is namelijk de eerste game ooit die gebarentaal zal ondersteunen. Mike Brown – creative director bij de Britse studio – vertelt trots in een bericht op Xbox Wire dat de cutscènes van Forza Horizon 5 straks gepresenteerd kunnen worden door een doventolk.

De tolk in kwestie zal in een kleiner beeld onderin het scherm verschijnen en kan twee talen ‘spreken’. Dit zijn American Sign Language (ASL) en British Sign Language (BSL). Het is nog niet bekend of hier later andere talen aan toegevoegd gaan worden, maar het is toch een mooie eerste stap om spelers beter van de cinematics te kunnen laten genieten.