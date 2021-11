Rockstar Games heeft meermaals klassiekers opnieuw uitgebracht en dat doen ze deze week wederom met de eerste 3D-games in de Grand Theft Auto franchise. Volgens geruchten zal het hier echter niet bij blijven, want RalphsValve (leaker) geeft op Twitter aan dat Rockstar Games ook zou werken aan een remaster van Grand Theft Auto IV.

De leaker laat weten dat Grand Theft Auto IV in 2023 terug zal keren als een remaster voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Mogelijk zal deze remaster gelijktijdig verschijnen met Episodes From Liberty City, wat de uitbreidingen waren voor de game destijds.

Verder zou het een ‘gestripte’ versie zijn van het origineel, aangezien de multiplayer niet aanwezig is in deze nieuwe editie. Hoewel RalphsValve als een betrouwbaar leaker gezien wordt, is Rockstar echter stil over deze eventuele remaster, dus neem het met een korrel zout.