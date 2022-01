De games van 2022 | God of War: Ragnarök – In 2018 keerde Kratos terug in een nieuw avontuur. Hij liet de Griekse goden achter zich, want na genoeg mot met iedereen op de berg Olympus vond de held zijn rust in het hoge noorden. Kratos staat echter haast gelijk aan problemen en al snel doken er vijanden op, maar dit keer stond hij er niet alleen voor. Atreus, zijn zoon, speelde een belangrijke rol in het verhaal, wat uiteindelijk een schitterend avontuur genoemd mag worden en het beste van dat alles: het verhaal van Kratos en Atreus in het noorden zit er nog niet op. Het slotstuk mogen we verwachten in God of War: Ragnarök, dat gepland staat voor dit jaar.

God of War: Ragnarök – Atreus is in dit nieuwe deel een stukje ouder en nog steeds vertoeft hij met zijn vader in de ijzige omgeving gebaseerd op het huidige Scandinavië. Atreus is een stuk meer ontwikkeld en met zijn huidige leeftijd en een vrij oude Kratos, lijkt de dynamiek langzaam te verschuiven. Het mag duidelijk zijn dat Atreus een nog grotere rol zal spelen en waar de twee in de game van 2018 al op een goede manier samen wisten te werken, is de veronderstelling dat dit nu naar een nog hoger plan wordt getild. Dit natuurlijk zonder de roots uit het oog te verliezen en dat wil zeggen dat er rauwe en harde actie in de game voorkomt, zoals we dat kennen, maar dan aangevuld met nieuwe mogelijkheden en meer.

Sony Santa Monica liet in 2018 weer eens zien uit welk hout ze gesneden zijn en dat maakt God of War: Ragnarök per definitie op voorhand al een boeiende game. Met Ragnarök in de titel, lijkt het duo op iets behoorlijk onheilspellends af te stormen en de vraag is natuurlijk hoe de ontwikkelaar dit zal presenteren in de game. Ondertussen ontmoet je nieuwe mythologische personages, zoals Thor, maar ook bekende figuren komen terug. In dat kader is de verwachting dat God of War: Ragnarök vooral voortborduurt op hetgeen we kennen uit 2018, maar dan aangevuld met nieuwe elementen, nieuwe omgevingen, enzovoort.

Voorlopige verwachting: God of War: Ragnarök zal het slotstuk zijn van het avontuur in het noorden, zo heeft de regisseur al aangegeven. Gezien Ragnarök letterlijk het einde der tijden betekent, is dat niet zo verwonderlijk, maar hoe zal Kratos weten te ontsnappen uit de klauwen van de goden? Dat zullen we dit jaar ontdekken en als God of War: Ragnarök op gelijke voet staat met het vorige deel, dan zijn we al tevreden. Sony Santa Monica is echter ambitieus, dus de kans is groot dat ze over hun vorige game heengaan in elk opzicht. Waar is dat op gebaseerd horen we je al denken? Heel eenvoudig, deze game komt ook naar de PlayStation 5 en dat stelt men tot meer in staat. De verwachtingen zijn hooggespannen en het is hopen dat alles wordt waargemaakt!