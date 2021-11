Als we aan Xbox Game Pass denken, dan ga je logischerwijs uit van een verzameling games die je kunt spelen. Uiteraard is dat zo, maar als Xbox Game Pass Ultimate abonnee krijg je nog meer extraatjes. Deze zogenoemde Perks kunnen bestaan uit in-game add-ons, consumables of samenwerkingen met andere partijen zoals Disney+ en Discord. Meestal komt dat neer op tijdelijk gratis toegang tot een dienst of een product.

In dit geval gaat het wederom om een nieuwe samenwerking, maar dan met Crunchyroll. Vanaf nu kunnen Ultimate abonnees maar liefst 75 dagen lang gratis van Crunchyroll Premium: Mega Fan gebruik maken. Mocht dat je niets zeggen, Crunchyroll is een anime streaming service. Hierop kun je bijvoorbeeld Dragon Ball Super kijken. Een leuk weetje: Crunchyroll is sinds augustus officieel van Sony, dat ook eigenaar is van Funimation.