Gamers die zich ondanks de niet al te positieve reviews toch hebben vermaakt met ELEX, kunnen over niet al te lange tijd aan de slag met een vervolg. Een exacte releasedatum was nog niet bekend, maar daar is nu verandering in gekomen.

ELEX II zal op 1 maart 2022 beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Ben je een echte fan van de serie, dan kan je ook een Collector’s Edition aanschaffen. Deze bevat buiten de game zelf nog de volgende extra’s:

9.2″ Alb figurine

Original soundtrack

Official artbook

2″ Cleric Amulett keychain

Steelbook

Concept album by Björn Pankratz, titled Cassandra

Deze speciale editie kost $149,99, waar bij ons het dollarteken hoogstwaarschijnlijk wordt omgewisseld voor een euroteken. De Collector’s Edition van ELEX II wordt ook in een video getoond en die kan je hieronder bekijken.