Vorige week werd de Collector’s Edition en releasedatum van ELEX II nog aangekondigd en opnieuw is er nu meer nieuws over deze titel te melden. Ondanks de matige reviews van het eerste deel, wordt er gewerkt aan een vervolg en je zal in dit avontuur verschillende facties tegenkomen. Deze nieuwe trailer laat deze vijf organisaties kort in beeld komen.

Als speler heb je keuze uit vijf verschillende facties waarbij je je kunt aansluiten. Je hebt de keuze uit de ALBS, Clerics, Berserkers, Outlaws en Morkons, die elk stuk voor stuk een eigen agenda en motieven hebben. Welke factie spreekt jou het meest aan? Wie weet maak je al een keuze afgaande op de onderstaande trailer.

ELEX II verschijnt op 1 maart 2022.