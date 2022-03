Sinds deze week is ELEX II in de winkels te vinden en dan kan je er natuurlijk op wachten dat er een lanceringstrailer wordt vrijgegeven. Deze is nu inderdaad beschikbaar en kan je onder dit bericht checken.

Het eerste deel van ELEX wist weinig potten te breken, dus hopelijk zet het vervolg een stap in de goede richting. We gaan er dan maar van uit dat de Trophy-lijst van ELEX II in ieder geval geen weerspiegeling van de kwaliteit is, want die is inspiratieloos.