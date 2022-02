De release van Elex II komt steeds dichterbij en in voorbereiding hierop heeft de ontwikkelaar de Trophies en Achievements al online gezet. Dat geeft ons een goed zicht op wat de additionele opdrachten zijn als je de platinum wilt bemachtigen, of 1000 Gamerscore wilt bijschrijven.

Hieronder alle Trophies op een rijtje, die identiek zijn aan de Achievements. De waarde van de Achievements kun je hier vinden. Opvallend is wel dat de lijst nogal inspiratieloos overkomt met een reeks opdrachten die vooral gekoppeld zijn aan hoeveelheden.

Het merendeel lijkt ook niet al te ingewikkeld te zijn, maar wel ziet het er naar uit dat het een lange zit gaat worden. Zo dien je 100.000 items te verzamelen en 300 missies te voltooien. Het goede nieuws daarbij is gelijk dat het een omvangrijke game betreft. Maar of het waar voor je geld is, dat is afwachten tot de reviews.

Platinum

-Unlocked all trophies

Goud

Perfectionist

-ELEX II completed

Enforcer

-500 monsters killed

Zilver

Socializer

-300 missions completed.

Pack Rat

-Collected 100,000 items

Creator

-Destruction is below 10.

Destroyer

-Destruction is over 90.

Warrior

-200 monsters killed.

Brons

Civilian

-“Nothing to Lose” completed

Festival-goer

-“Billy Idol Concert” completed

Commander

-“Strong Alliances” completed

Best Buddy

-C.R.O.N.Y. U4 found

Family Reunion

-Wardek found

Lover

-“Old Love Doesn’t Rust” completed

Berserker

-Joined the Berserkers

Cleric

-Joined the Clerics

Outlaw

-Joined the Outlaws

Alb

-Joined the Albs

Morkon

-Joined the Morkons

Defector

-Decided not to join a faction

Pass A38

-Raik forgoes his salary to benefit the Cultivators

Detective

-“Hitch and the Three Investigators” completed

Toy Time

-“Smuggling Toys” completed

Irissa’s Fate

-Decide Irissa’s fate

Legendary

-Discover the secret of the old map

Eternal Oblivion

-“Khan’s Execution” completed

Hotshot

-All combat skills learned

Unbreakable

-All survival skills learned

Self-Sufficient

-All crafting skills learned

Idealist

-All character skills learned

Free as a Bird

-All Jetpack skills learned

Role Model

-Level 20 reached

Military Leader

-5 companions in your party

Beam Me Up

-Teleported 20 times

Storyteller

-20 Audio Logs found

Alchemist

-30 potions brewed

Weaponsmith

-Made a weapon 20 times

Long-Haul Flyer

-Fuel capacity increased to at least 30

Globetrotter

-Unlock at least 35 teleporters

Treasure Hunter

-Collect 10 map pieces

Key Master

-100 locks picked

Computer Scientist

-30 successful hacks

Peddler

-20 merchants found

Entrepreneur

-1,000 elexit shards received

Banker

-10,000 elexit shards received

Treasurer

-50,000 elexit shards received

Drinker

-Healed by potions 100 times

Hunter

-20 monsters killed

Defender

-20 Skyands killed

Ruthless

-30 innocent creatures killed

Fire in the Hole

-10 kills by hand grenade

ELEX II is vanaf 1 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.