ELEX II heeft een gloednieuwe trailer gekregen, waarin we een betere kijk krijgen op het combatsysteem van de aankomende sci-fi fantasy game. ELEX II wordt ontwikkeld door Piranha Bytes en wordt uitgegeven door THQ Nordic.

In ELEX II zal je het opnemen tegen buitenaardse levensvormen die de aanval op jouw planeet hebben geopend. Hoe je van ze af komt? Dat kan je zelf beslissen, want in ELEX kan je geweren, raketten, zwaarden, laserwapens, magie en nog veel meer gebruiken. Genoeg opties dus, die ruim tentoongesteld worden in de nieuwe trailer.

Het eerste deel van ELEX kwam in 2017 uit op de PS4, Xbox One en pc. Fans en nieuwkomers kunnen vanaf 1 maart 2022 aan de slag met ELEX II op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kan het spel nu digitaal pre-orderen.