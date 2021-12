De games van 2022 | Senua’s Saga: Hellblade II – Het eerste deel, genaamd Hellblade: Senua’s Sacrifice, heeft behoorlijk wat aandacht gekregen door de jaren heen. Een indie project van Ninja Theory en daarom ook gemaakt met een beperkt budget. Zeker geen studio met weinig op hun naam, maar dit keer kozen zij ervoor om onafhankelijk een eigen project uit de grond te stampen. Het is een zeer bijzondere game, dat onder andere psychose-achtige problemen ter aandacht brengt. Stemmen in je hoofd, discutabele taferelen omtrent je eigen gemoedstoestand en een Viking meisje dat in de meest merkwaardige situaties terechtkomt. Een interessante saga die een vervolg zal krijgen, exclusief op het platform van Microsoft.

Senua’s Saga: Hellblade II – Er is nog maar weinig bekend over deze game. Maar we weten wel al dat de mo-cap actrice Melina Juergens wederom Senua zal vertolken. Zij begon als een simpele medewerkster bij Ninja Theory, maar door haar performance in de game heeft ze een heuse BAFTA award binnengesleept. En dat allemaal zonder enige acteerachtergrond. De eerste beelden lieten een verlaten Vikingdorp en Senua zelf zien. Achter haar stond onder meer wat gepeupel, wat niet veel goeds hoeft te voorspellen. Tijdens The Game Awards hebben we echter de eerste in-game beelden gezien, die deels de vertrouwde gameplay op een nog meer cinematische wijze weet te presenteren.

De impressie die we krijgen is vooral dat de sfeer een stuk meer duister is dan in het eerste deel. Voor mensen die Hellblade: Senua’s Sacrifice nog niet gespeeld hebben: dit deel was al behoorlijk duister te noemen. Het landschap dat in de game zit is geïnspireerd door IJsland, dus grote kale vlaktes met vulkanische kenmerken vallen te verwachten. Ook Melina is weer flink bezig in de mo-cap om de juiste beweging te registreren als Senua zich moet verdedigen met een zwaard. Voor de rest is het koffiedik kijken wat er meer vrijgegeven wordt omtrent het verhaal en de locaties.

Voorlopige verwachting: De reden waarom Senua’s Saga: Hellblade II eigenlijk nog niet uit is, komt omdat er tijdens de ontwikkeling overgeschakeld is van de Unreal Engine 4 naar de Unreal Engine 5. Misschien maar beter ook, want met de laatste gameplay beelden die we hebben gezien lijkt het een zeer veelbelovend project te zijn. De duistere sfeer, de stemmen in Senua’s hoofd, het cinematische camerawerk… alles lijkt tot in de puntjes verzorgd te zijn. Het is nu vooral afwachten hoe de gehele game gaat zijn en we hopen dat we er snel meer te zien van krijgen, want de footage van The Game Awards smaakte naar meer.