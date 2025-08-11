Logo
Senua’s Saga: Hellblade 2 trailer zet PS5-versie in de spotlights

Nieuws
Lennard Verhage on 11 August 2025 om 17:00

Morgen verschijnt Senua’s Saga: Hellblade 2 voor de PlayStation 5, ruim een jaar na de release van de game op de Xbox Series X|S. Deze uitgave is geoptimaliseerd voor de console van Sony en tegelijkertijd voorzien van wat extra features.

Deze features zijn enerzijds op de PlayStation 5 afgestemd, zoals haptische feedback, al zijn er ook algemene verbeteringen. Die worden via een update beschikbaar gesteld op de andere platformen.

Om de PlayStation 5-versie extra onder de aandacht te brengen, is er een nieuwe trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder. Meer weten over de game? Lees dan hier onze review van de game op de Xbox Series X|S.

  1. Anoniem-2214's avatar

    Ik wacht met kopen van het spel tot goedkoper is.. ik kocht deeln1 voor €8.99 en dat vond nog te veel voor een walking sim game.. met een klein beetje actie..

  2. Anoniem-6994's avatar

    @Anoniem-2214: koop hem dan gewoon niet

  3. Anoniem-2725's avatar

    Vond deel 1 wel aardig. Deze sla ik over.

  4. Anoniem-3337's avatar

    Deel 1 vond ik top. Echt een fantastische game.. ik wacht wel tot deze op plis/extra komt

  5. Anoniem-3337's avatar

    Deel 1 vond ik top. Echt een fantastische game.. ik wacht wel tot deze op plus/extra komt

  6. Anoniem-5355's avatar

    @Anoniem-6994: Precies dit, klagen over het eerste deel maar wel het tweede willen kopen haha

  7. Anoniem-7691's avatar

    een tech demo met repetitieve combat elke x hetzelfde stijltje

