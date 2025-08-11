Senua’s Saga: Hellblade 2 trailer zet PS5-versie in de spotlights

Morgen verschijnt Senua’s Saga: Hellblade 2 voor de PlayStation 5, ruim een jaar na de release van de game op de Xbox Series X|S. Deze uitgave is geoptimaliseerd voor de console van Sony en tegelijkertijd voorzien van wat extra features.

Deze features zijn enerzijds op de PlayStation 5 afgestemd, zoals haptische feedback, al zijn er ook algemene verbeteringen. Die worden via een update beschikbaar gesteld op de andere platformen.

Om de PlayStation 5-versie extra onder de aandacht te brengen, is er een nieuwe trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder. Meer weten over de game? Lees dan hier onze review van de game op de Xbox Series X|S.