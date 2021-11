Special | Thuiswerken samen met Razer – We leven nog steeds in tijden die niet optimaal te noemen zijn. Nog altijd werken heel veel mensen vanuit huis en dat zal de komende tijd niet veranderen. Ook als de omstandigheden zijn verbeterd, is het niet zo gek om deze routine aan te houden. Er is een reden dat jij, als zeer hardwerkend persoon, op deze site terecht bent gekomen en dit artikel aan het lezen bent. Diep in jou schuilt er een gamer, dus niet alleen ben je op zoek naar een pc-setup die geschikt is voor al het tikwerk, maar af en toe wil je ook even wat gamen. Natuurlijk tijdens je pauzes, maar stiekem ook wanneer je eigenlijk een deadline moet halen, snak je ernaar om iemand in Battlefield 2042 een headshot te geven. Razer heeft dan misschien voor jou een mooi pakket: een toetsenbord, muis en muismat.

De Razer Pro Type Ultra – flexibel op het werk

Het toetsenbord heeft een metalen behuizing met witte toetsen erop bevestigd. Onder de toetsen is het voorzien van LED-verlichting, die tevens wit is. De Pro Type Ultra oogt als een soort ijzig apparaat op je bureau, wat er slick en netjes uitziet. Je kan het toetsenbord op verschillende manieren aansluiten op je werkstation. Je kan dit via Bluetooth doen en dat via de bijgeleverde dongle (2,4Ghz) of gewoon bekabeld (USB-C kabel wordt ook bijgeleverd). Mocht je het toetsenbord zonder LED-verlichting gebruiken, dan kan je er maar liefst 200 uur mee werken (of gamen). Een behoorlijk aantal uren, maar dit aantal wordt wel drastisch verminderd als je besluit het toetsenbord met de LED-verlichting te gebruiken.

Door de ‘yellow linear mechanical switches’ van Razer, krijg je amper geluid te horen als je aan het tikken bent. Dus thuis zal men zo min mogelijk last van je hebben als je aan het ratelen bent op de Pro Type Ultra. Het tikken is comfortabel en gaat erg soepel. Smooth is wel de beste omschrijving die ik eraan kan geven. Het is ook een erg verzorgd toetsenbord. Dat mag ook wel, want het prijskaartje is een forse met €169,99. Onder andere komt dit ook door extra functies, zoals dat het toetsenbord via Bluetooth connectie kan maken met vier apparaten tegelijk, waardoor je makkelijk kan switchen. Onder de F-knoppen is de Pro Type Ultra ook voorzien van mediaknoppen, wat het plaatje eigenlijk compleet maakt. Er zit tevens een polskussen bij inbegrepen van een fijn leren materiaal, dat je door middel van een magneet tegen het toetsenbord aanlegt. De USB-A dongle kan je overigens ook in het toetsenbord klikken, zodat je het niet kwijt kan raken. Dit maakt het ideaal om gemakkelijk mee te nemen naar je werk als je het huis toch even uit moet.

De Pro Click Mini – klein maar fijn

Bij een toetsenbord hoort natuurlijk ook een muis. Razer biedt in lijn met de Pro Type Ultra de Pro Click Mini. Het wint misschien niet de prijs voor de beste naam, maar de muis heeft nogal wat in zijn mars. Het formaat is klein, ongeveer een gemiddelde halve hand en wordt geleverd met een USB-A dongle en twee AA-batterijen. Je zult denken: ‘wat doen we in godsnaam met batterijen in 2021?’ De Pro Click Mini kan namelijk behoorlijk lang meegaan: ongeveer 700 uur via Bluetooth (ook te gebruiken op vier apparaten tegelijk) en 450 uur via het 2.4Ghz signaal, via de dongle. De Pro Click Mini is een volledig draadloze muis en door de AA-batterijen hoef je het nooit op te laden of iets dergelijks.

Als je dacht dat de Pro Type Ultra stil was, is de muis nog stiller qua geluid. De muisklikjes hoor je vrijwel niet. De knoppen hebben een wat zachte klikfeedback, maar dit is erg fijn tijdens gebruik. Evenals het comfort. In ons geval hebben we de Pro Click Mini uitgetest die een adviesprijs heeft van €89,99, maar er is ook een versie van normaal formaat, geprijsd op €109,99. De muis heeft ook extra knoppen: twee extra knoppen boven waar je duim rust. Verder kan je het scrollwiel naar links en rechts duwen voor input (ook gewoon indrukken) en er is nog een knop extra onder het scrollwiel, waarmee je kan instellen of je het wiel met feedback laat rollen of juist een vrije loop geeft. Met de Pro Type Ultra is de Pro Click Mini een mooie combinatie om te gebruiken.

Soepel gamen – de Pro Glide muismat is een aanrader

Tot nu toe zijn beide attributen geslaagd te noemen voor het kantoorwerk. Het toetsenbord is zeer fijn en soepel in gebruik door de glad afgewerkte toetsen en goede feedback, maar de (kleine) muis is qua comfort en gebruik minstens zo fijn. Het comfort is goed, je duim en ringvinger vallen prima op hun plek, de knoppen hebben ook goede klik-feedback en de lange batterijduur staat garant voor langdurig gebruik. Omdat dit allemaal wel snor zit, is gamen natuurlijk ook een koud kunstje met deze producten van Razer. Hoewel je hierbij ook nog een ander onderdeel als een soort kerst op de taart kan gebruiken. Het plaatje is natuurlijk pas compleet als er een muismat onder de twee eerder besproken producten ligt in dezelfde kleurstijl.

De lichtgrijs gekleurde Pro Glide (€34,99) is een XXL muismat van 940 x 410 mm. Door de grootte word je opstelling voorzien van een groot bewegingsveld op je bureau wat jou bewegingsvrijheid geeft voor je toetsenbord en muis. Het polyester materiaal is lekker zacht en vooral je muis zoeft er heerlijk overheen. Ideaal onder het gamen, waarbij comfort gewoon in orde moet zijn. Uiteraard heb je nog de Razer Synapse software die de puntjes op de i kan zetten wat betreft de Pro Type Ultra en de Pro Click (Mini). Macro’s instellen behoort tot de mogelijkheden, alsook het instellen wanneer de draadloze producten moeten gaan slapen. Zo kun je de lange gebruiksduur die beide producten kennen op de batterijen nog wat langer verlengen.

Gamen & thuiswerken – Razer maakt het mogelijk

Dus ja, als je opdrachten voor je baas af zijn, kan je gelijk door naar je favoriete game. Want gamen kan je zonder problemen met de Pro Type Ultra en de Pro Click (Mini) gemakkelijk doen. En dat op een aan te raden Pro Glide, waarmee je bij elkaar een erg leuk pakket hebt waar je dus niet alleen mee kan gamen, maar ook gewoon comfortabel kan werken. Het toetsenbord en de muis zijn beide draadloos en hebben genoeg in huis qua functies. Het zijn tevens producten die je makkelijk kan meenemen van plek naar plek. Het zijn flexibele opties die Razer hier aanbiedt en in deze tijden doet men de thuiswerker een gunst met zulke luxe pc-accessoires.