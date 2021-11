Special | Top 5 bezigheden in Farming Simulator 2022 – Stel je eens voor: je bent een boer uit Groningen. Je stapt uit je bed, terwijl de morgenzon op je gezicht straalt. Je trekt je spijkerbroek aan en loopt de trap af naar beneden. In de keuken pak je uit de koelkast een glas melk. Heerlijk, want het is vers gemolken bij een van je koeien. De melk is extra lekker, want het is van je favoriete koe, die Bertha heet. Je zit al vooruit te denken: ‘wat moet ik allemaal vandaag doen?’ Buiten de deur stap je in je klompen en loop je naar je rijvoertuig. Gestapt op de trekker, scheer je weg. Hieronder bespreken we met jullie welke top 5 activiteiten jij als boer zoal zult moeten/kunnen doen. Gelukkig hoeft het niet in de modder, in de regen, in de kou, maar kan je dit ook in Farming Simulator 2022 doen.

Goed plannen in verband met de seizoenen

Ja, dit is een nieuw onderdeel in Farming Simulator. In een later artikel gaan we uitgebreid in op de invloed van seizoenen. Ze spelen namelijk een erg grote rol. Jij als beginnende (of ervaren) boer moet dus goed plannen wanneer je welke gewassen wilt verbouwen. Bijvoorbeeld soja bonen verbouwen voor de hippe jongeren die geen vlees willen. Maar voor het Oktoberfest moet je al in juni beginnen met het verbouwen van hop. Het is ook aan te raden, niet te vergeten, het wol van de schapen af te scheren, want als je in de winter geen wollen trui kan maken, vriezen alle uitsteeksel van je lichaam eraf als je in de stal de stront moet wegscheppen.

Scheuren in die trekkers!

Met de vele klussen die je moet verrichten, is het handig om jezelf te voorzien van vele voertuigen, zoals tractoren en oogstmachines. Een rapper op MTV kan wel stoer doen met een Lamborghini, maar ook wij hebben een rijtuig met dezelfde soort motor erin. Er is niks mooiers dan de Massey Ferguson S8. Grote mooie wielen die je lekker naar voren duwen met ontzettend veel paardenkracht. Tegenwoordig vinden de jongeren alles met Japan zo stoer, dus dan kunnen we er niet omheen om ook even te pochen met de nieuwe Fendt Katana 650. Helemaal zen zal je de gewassen bij elkaar kunnen rapen. We hebben vroeger allemaal wel een Gerda gehad, die je op de trekker nam om samen naar de zonsondergang te turen. Wat is er beter dan je leuke vrouw mee uit te vragen op een John Deere 9R. Wat een mooie ruig en krachtig monster is dat zeg. Het doet elk vrouwenhart smelten.

Je boeren buren lastigvallen

Natuurlijk is Gerda niet alles. Hoe lekker zij ook een taart kan bakken met de producten die jij zelf verbouwd hebt, er is niks leukers dan met Teun, Sjoerd en Hokke op het platteland heibel veroorzaken. Althans, buiten werkuren om, gezien je elkaar via cross-play kan helpen om al je taken op orde te krijgen voor de dag weer om is. Zo kan de een het graan verbouwen, terwijl de ander de verse, mooie, sappige rode tomaten naar de lokale winkel brengt. Een van de meest populaire plekken is toch wel Le Jardin des Fermiers. Het klinkt mega sexy als je het correct Frans zegt tegen een leuke boerin, zeker als je een keer wilt afspreken. Het is in ieder geval wel wat beter dan in het Nederlands: De Boerentuin… Maar goed, we dwalen een beetje af. Het is belangrijk om je productielijn zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kortom, op elk platform naar keuze, kan iedereen je komen helpen op je boerderij. Als je er echt een boerenfeest van wilt maken in de grote schuur, kan je met tot 16 mensen bij elkaar komen.

Rijk worden via de nieuwe ‘production chains’

We noemden het al even. Alles wat je produceert kan je onverwerkt verkopen. Maar met ons boerenverstand weten we wel beter. Het is namelijk winstgevender om je producten verder te verfijnen voor wat extra stuivers. Zo kan je zakken vol graan naar de fabriek brengen, zodat dit omgetoverd wordt tot bloem. Met palets vol bloem kunnen wij met de Massey Ferguson 3670 even langs Morgan’s Bakery rijden. Bij deze leuke lokale bakker krijg je heerlijke warme broodjes die in het dorp niet aan te slepen zijn. Je wordt bijna als een beroemdheid ontvangen, zo lekker zijn deze verse broodjes. Het is alleen zo jammer dat Gerda onderhouden niet goedkoop is en we doorrijden naar de supermarkt om de hoek. Deze betalen je als boer net even wat meer dan Morgan’s Bakery dat doet. Dus in Farming Simulator 2022 moet je goed opletten wie de beste prijs biedt voor je harde werk.

Je plekkie uitbreiden

Let wel dat die gierige Gerda niet alles opeet voordat je het kan verkopen. Want je wilt uiteindelijk geld verdienen aan je verbouwde producten. Met dit geld kan jij je boeren imperium flink wat uitbreiden. Via de nieuwe bouwmodus in Farming Simulator 2022 kan je nog makkelijker je gebouwen neer laten ploffen. Je kan bijvoorbeeld ook de kleuren veranderen van je bouwstructuren, maar veel belangrijker in deze dure tijden zijn een paar zonnepanelen op je schuur plaatsen. Altijd letten op de centjes! Mocht je niet genoeg ruimte hebben door een onhandige heuvel die op je grond staat, kan je dit natuurlijk ook verbouwen, waardoor je weer meer gebouwen kan plaatsen.

Dit zijn vijf onderdelen uit Farming Simulator 2022 die je als een echte boer zoet zal houden. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen in deze game, waar we binnenkort dieper op ingaan.