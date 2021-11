Niet één, maar twee projecten kwamen zowaar naar buiten door gamejournalisten van WindowsCentral en Jeff Grubb van VentureBeat. De twee games komen beide van de hand van Microsoft Studios en zullen dus exclusief voor de Xbox en pc gaan uitkomen.

De twee games gaan op het moment nog schuil onder codenamen, namelijk ‘Midnight’ en ‘Pentiment’. De game ‘Midnight’ is van de studio Compulsion Games, die al snel na Microsofts acquisitiegolf onder de groene banier gevestigd werd. Deze studio kennen we van de game ‘We Happy Few’ en volgens de informatie waarover we tot op heden beschikken, valt hun nieuwste game ook weer in dezelfde categorie: vreemd, duister, vol met fantasie en waarschijnlijk magie. Hieronder kun je de eerste artwork bewonderen.

De tweede game is van Obsidian Entertainment en gaat vooralsnog schuil onder de naam ‘Pentiment’. Jeff Grub liet in zijn YouTube-show ‘Grubbsnax‘ al weten dat de game wat weg heeft van Disco Elysium, waarin het verhaal en diepe RPG aspecten centraal staan. Er worden tevens ook zeer experimentele gameplay elementen op de proef gesteld, maar wat hiermee precies bedoeld wordt is helaas niet duidelijk. Deze game die duidelijk een “indie” stijl aanhoudt, staat volgens beide bronnen gepland voor een release in 2022. We zullen hier dus ongetwijfeld snel meer over horen.