Special | Alle belangrijke Farming Simulator 2022 features op een rij – Op 19 november 2022 mogen we weer op onze landbouwvoertuigen stappen om te bewijzen dat we thuishoren in de agrarische sector. Dat is immers de datum waarop Farming Simulator 2022 uitkomt en daarmee voegt GIANTS Software een nieuwe telg aan de inmiddels langlopende – en zeer populaire – franchise toe. Met deze release in het vooruitzicht, kijken we in samenwerking met de ontwikkelaar vooruit op de verschillende gameplay aspecten die van toepassing zijn op de game. Want naast dat het een nieuw deel betreft, mag je natuurlijk ook vernieuwing en uitbreiding verwachten.

Het runnen van een boerenbedrijf

Het is in elke Farming Simulator zaak om een eigen boerenbedrijf op te starten en die te ontwikkelen. Dit komt in de kern op heel veel management neer, vandaar ook de benaming simulator in de titel. De franchise simuleert het boerenleven en dat is inmiddels zo complex, dat er ontzettend veel te doen valt in de games. Zeker ook in het nieuwe deel, dat binnenkort verschijnt voor verschillende platformen. In Farming Simulator 2022 komt het op een paar belangrijke zaken neer, die de basis van de franchise vormen. De belangrijkste pijlers lichten we hieronder toe.

Inkomsten & uitgaven managen – Het is zaak om geld te verdienen, want alleen dan kan je investeren in uitbreiding. In Farming Simulator 2022 kan je de game op verschillende manieren spelen, zo zul je vrij te werk kunnen gaan zonder verplichtingen. Maar ook kun je een meer serieuze aanpak loslaten op je boerenbedrijf en dat is waarbij je goed de financiële zaken moet managen. Hoeveel komt er binnen? Hoeveel gaat eruit? Wat is lucratief en waar kan je de aandacht beter op vestigen? De game is een simulatie, dus je krijgt te maken met wisselende prijzen voor je producten, waarop je moet anticiperen.

Seizoenen – Een boer opereert natuurlijk op allerlei momenten in het jaar. In de lente en zomer is het verstandig om op het land te werken, maar in de winter valt daar niet zoveel te beleven. Dan is het weer beter om veehouder te zijn en vice versa. De toevoeging van seizoenen heeft een invloed op de gameplay, want dieren kun je bijvoorbeeld bij lekker weer gewoon in de wei laten. Bij slecht weer in de winter is het belangrijk om ze binnen te halen, want aan dode dieren heeft niemand wat. Dit voegt een interessant element aan de gameplay toe, waardoor het runnen van een boerenbedrijf nog wat complexer en diepgaander wordt. Om een goede indruk te krijgen van de invloed die seizoenen hebben, check je de video hieronder.

Meer dan boeren en vee houden – Bij een boerenbedrijf denk je al snel aan het onderhouden van je gewassen op het land, alsook het houden van allerlei soorten vee. Maar dat is niet het enige wat Farming Simulator 2022 je te bieden heeft. Naast deze vanzelfsprekende elementen, zul je in de gameplay ook aan de slag kunnen met bosbouw en wijngaarden. Die laatste twee zaken associeer je minder snel met de gemiddelde boer in Nederland of België, maar vergis je niet. In andere landen vormt dat ook een primair onderdeel van het boerenleven, je bent hoe dan ook op het land bezig en het ontbreekt Farming Simulator 2022 uiteraard niet aan features om daarmee aan de slag te gaan. Doe je dit alles bij elkaar? Maak dan je borst dan maar nat, er staat je een flinke klus te wachten!

Grote selectie van voertuigen

Om fatsoenlijk op het land te kunnen werken, krijg je in Farming Simulator 2022 een reeks van voertuigen tot je beschikking. Deel na deel wordt de collectie groter en spelers van de games weten dat het huidige ‘wagenpark’ al behoorlijk fors is. Dat vormt echter geen rem voor nieuwe toevoegingen, die er keer op keer bijkomen. Op dit moment bestaat het totale aanbod van landbouwmachines uit meer dan 400 verschillende voertuigen en attributen, wat buitengewoon veel is. Je mag uiteraard voertuigen verwachten van diverse vooraanstaande merken, denk zoal aan: John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra, Fendt en nog veel meer. GIANTS Software zet veel in op samenwerkingen met diverse fabrikanten om hun materieel gelicenseerd in de game te verwerken.

Wat je mag verwachten is dat je per specifieke toepassing minimaal een en in veel gevallen zelfs meer opties gepresenteerd krijgt. Dit wil zeggen dat je een keuze hebt uit een brede variatie van tractoren, die van elkaar verschillen in vermogen, snelheid en meer. Elke tractor komt met een eigen reeks aan statistieken en het is dus van belang om niet alleen naar de prijs te kijken, want het vermogen moet bijvoorbeeld voldoende zijn wil je het werk op een fatsoenlijke manier kunnen uitvoeren. Maar mocht je heel krap bij kas zitten, dan is er nog een tweedehandsmarkt in Farming Simulator 2022, alwaar je landbouwvoertuigen tegen een scherpere prijs kunt vinden.

Tractoren zijn dan een voorbeeld, maar dit is natuurlijk van toepassing op allerlei soorten machines. Uiteenlopend van maaidorsers tot druivenoogsters en van mulchdragers tot maaimachines. Farming Simulator 2022 is rijkelijk voorzien van allerlei voertuigen van diverse bekende merken en daarmee kun je jouw garage flink vullen. Maar laten we ook de vele attributen niet vergeten. Zo heb je diverse apparaten nodig voor de veehouderij, alsook landbouwzaken. Hieronder vallen ploegen, zaaimachines en nog veel meer. Het aanbod is door de jaren heen dermate groot geworden, dat er voor elke toepassing wel een geschikte oplossing te vinden is. Die schaf je natuurlijk in de game bij de dealer aan, maar zoals al aangehaald: je kunt ook besparen door een aankoop te doen bij de tweedehandsdealer.

Vee houden op je boerderij

Het werken op het land is een van de basisprincipes van een goed boerenbedrijf en dat is ook waar de franchise een beetje z’n oorsprong ziet. Iedereen die echter een beetje bekend is met het reilen en zeilen van een boeren onderneming, weet dat er zoveel meer bij komt kijken. Natuurlijk, landwerk is cruciaal, maar er zijn ook genoeg ondernemingen die zich vooral richten op het houden van vee, en dat is natuurlijk iets wat niet ontbreekt in Farming Simulator 2022. Dit is ook niet zomaar een extra onderdeel, het maakt echt deel uit van de grotere ervaring waar je je op kunt richten als aspirant boer.

Zo is de game rijkelijk voorzien van allerlei dieren en die kunnen een specifiek onderdeel uitmaken van het productieproces. Om je een overzicht van de dieren te geven die zoal aanwezig zijn in Farming Simulator 22:

Kippen

Koeien

Paarden

Varkens

Schapen

En natuurlijk ontbreekt een trouwe viervoeter op het erf niet. Ben je liefhebber van honing? Dan kun je zelfs bijen houden. De genoemde dieren kunnen een rol spelen in het boerenproces. Zo kun je de koeien natuurlijk gebruiken voor het produceren van melk, wat aan de lokale supermarkt verkocht kan worden. Of wat te denken van de eieren die de kippen produceren, waar een bakker wel raad mee weet?

Het gaat zelfs zo ver dat er een heuse productieketting is uitgedacht door de ontwikkelaar en die hebben we bijgevoegd. Zo zie je maar, het houden van vee is niet zomaar een bijzaak, maar een primair onderdeel van het boerenbedrijf. Om daar nog een schepje bovenop te doen, is de game voorzien van gespecialiseerde machines om je enigszins te ontlasten in het verwerkproces.

In aanvulling daarop zul je als veehouder moeten zorgen voor ruimte waar de dieren kunnen leven. Je zult ze ook weleens moeten verplaatsen en daarvoor schaf je dan weer een speciale trailer aan, zodat je altijd mobiel blijft. Vergeet ook zeker niet om de dieren te voorzien van genoeg voeding, want dan leveren ze op hun best.

Voordat we het vergeten. Gezien Farming Simulator 22 op basis van seizoenen werkt, zul je ook nog rekening moeten houden met het weer. Zo staan dieren in de winter natuurlijk binnen, daar waar je ze in de zomer het land op moet sturen. Kortom, een veehouderij in Farming Simulator 22 is eigenlijk op zichzelf al een hele onderneming. En dat is een goede zaak, het zorgt immers voor variatie. Wist je trouwens dat je op je paard kunt stappen om de wereld te verkennen?