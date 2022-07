Farming Simulator 22 is nu al geruime tijd verkrijgbaar en ook is de game voorzien van verschillende uitbreidingen. Tijd om dat allemaal te bundelen tot één mooi pakket, zo dacht GIANTS Software. Het resultaat is de Farming Simulator 22 Platinum Edition.

Deze uitgave van de game bevat alle content die ook in de basis uitgave zat, wat natuurlijk aangevuld wordt met veel nieuwe voertuigen en attributen. Zo spreekt de ontwikkelaar over het toevoegen van maar liefst 40 nieuwe machines, waardoor het totaal op meer dan 500 komt te liggen.

Een van deze toevoegingen zal de Volvo L200H High Lift zijn, bedoeld voor het bomen rooien. Dit is een verbeterde machine waarmee het uitladen van je vrachtwagen nóg sneller gaat en een leuk detail is dat deze machine pas net is aangekondigd door Volvo. Het voertuig zal virtueel ook eerder beschikbaar zijn dan in realiteit.

Verder zal er een vierde map beschikbaar komen die bij de Platinum Edition inbegrepen zit: Silverrun Forest. Deze map is gesitueerd in Noord-West Amerika waar je beboste gebieden zult vinden. Ook is er een scheepswerf op te vinden die je in staat stelt om zelf een schip te bouwen.

De Farming Simulator 22 Platinum Edition verschijnt op 15 november.