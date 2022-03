De staat van het milieu blijft wereldwijd een heikel discussiepunt. Dat het klimaat verandert, staat eigenlijk buiten kijf; maar daar effectief iets aan veranderen is geen sinecure. Toch houdt zowat elke industrie regelmatig denkoefeningen om hun invloed op het klimaat in te perken. De landbouw is op dat vlak alvast geen uitzondering, met een hele waaier aan nieuwe technologie├źn die onze planeet voor een vroegtijdige ondergang moeten behoeden.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat Farming Simulator 22 – een game die poogt een zo realistisch mogelijke weergave van het boerenleven op je scherm te toveren – die kersverse milieuvriendelijke technieken gaat tentoonspreiden. Dat gebeurt vanaf 19 april in een gratis DLC-pakket dat deel uitmaakt van de Precision Farming update. In Farming Simulator 19 zagen we al een gelijkaardige evolutie, maar editie 22 voegt daar een pak opties aan toe.

Hieronder worden de nieuwe toevoegingen netjes op een rij gezet. Zeker uitproberen dus!

“The DLC will add crop sensors and variable seeding and drilling, variable weed control, as well as the variable rate application of organic fertilizer. The new environmental score helps players to increase the sustainability of farms and the yield of crops by choosing smart technology made available with the DLC.”