Farming Simulator 22 is inmiddels een maand of twee verkrijgbaar en het is een groot succes. Ontwikkelaar GIANTS Software heeft namelijk bekendgemaakt dat de game inmiddels meer dan 3 miljoen keer is verkocht op alle platformen bij elkaar, waarop de game verkrijgbaar is.

Om die mijlpaal te vieren, hebben ze een nieuwe trailer uitgebracht die je hieronder kan bekijken. Bij dit nieuws heeft de ontwikkelaar tevens bekendgemaakt dat er regelmatig nieuwe content aan de game toegevoegd zal worden, geheel gratis.

Buiten dat is ook de Year 1 Season Pass beschikbaar, die wel tegen betaling, en daaronder vallen drie pakketten met nieuwe voertuigen, machines en andere features voor de game. Tevens mogen spelers in het najaar van 2022 een grote uitbreiding verwachten, dit in de vorm van een nieuwe map.