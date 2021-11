(Partnered content) Farming Simulator – Hoe het de harten van gamers heeft gestolen – Farming Simulator 2008 was de allereerste game in de franchise. Slechts twee man had hier aan gewerkt: Stefan Geiger en Christian Ammann. Beide heren komen ook van het platteland en hadden het idee om een game te maken die meer het boerenleven in de schijnwerpers zou zetten. Dit was er in die tijd amper te vinden in de game industrie, dus met deze ambitie gingen zij aan de slag. De game werd gelanceerd op de pc en werd maar liefst 150.000 keer verkocht. Dit kan je best als een groot succes bestempelen, als je bedenkt dat dit project met beperkte middelen van de grond is gekomen. Hier bleef het uiteraard niet bij, want het was het startschot voor het succes dat beide heren zich niet hadden kunnen inbeelden.

Door dit succes kwam er genoeg geld binnen om het team uit te breiden en hierdoor konden de volgende games nog grootser worden. Doordat de games ook beter werden, verkocht het ook weer meer en zo rolde het balletje als maar de goede kant op. Sinds 2012 heeft Farming Simulator ook zijn weg naar de smartphones gevonden. Hoewel veel van de gamers die Farming Simulator spelen boeren zijn, zijn er ook veel gewone gamers die het spel spelen. Daaronder vallen natuurlijk kinderen en hun ouders die onder andere de game (op een smartphone, maar ook de Nintendo Switch) spelen. Eigenlijk mag je gerust stellen dat elke doelgroep vatbaar is om in Farming Simulator te duiken.

Het is ook leerzaam

Farming Simulator is ook niet zomaar een game. Zoals de titel al zegt, betreft het een simulatie die gericht is op zoveel mogelijk elementen uit het echte boerenleven na te bootsen. Dit betekent ook dat niet lukraak een willekeurige tractor of iets dergelijks in de game zit. Hierachter zitten licenties van bestaande merken. Je leert op deze manier dus ook de verschillende soorten machines kennen: van oogstmaaiers tot ‘gewone’ tractoren en alles daartussenin qua werktuigen. Sterker nog, fans van de game doen verschillende oproepen om bepaalde merken voertuigen in de game te krijgen. Zo zijn de rijtuigen van John Deere uiterst populair.

Sinds Farming Simulator 2011 heb je ook dieren in de game. Beter gezegd, je hebt te maken met vee dat je dan weer nodig hebt om bepaalde producten mee te produceren. Ook de diversiteit daarin is door de jaren heen toegenomen, waardoor je daadwerkelijk een hele boerderij kan houden met niet alleen koeien, maar ook schapen, kippen, varkens en meer in Farming Simulator 2022. Ook kassen kunnen gebouwd worden, fabrieken kunnen worden geplaatst en in het nieuwste deel kun je zelfs een uitgebreide productielijn met processen als verkoop, inkoop en distributie opzetten. Je kan hier dus echt een klein management cursusje uithalen qua economie in combinatie met de werkzaamheden van een echte boer.

De game zelf biedt ook veel!

Eerder lieten we al vallen dat vooral boeren geïntrigeerd zijn door deze game. In tijden van streamen, melige YouTube filmpjes en meer, is een game als Farming Simulator natuurlijk erg opvallend. De simulatie van luchtvaart was destijds een stuk meer ingeburgerd dan een simulatie over het boerenleven. Zo zijn er bovendien genoeg geweest die de game belachelijk hebben gemaakt voor wat het is, wat bij heel veel games gebeurt als het buiten het normale straatje om gaat, maar Farming Simulator heeft toch wel bewezen dat het met een bijzonder concept gewoon een zeer degelijke en vermakelijke game kan zijn.

De serieuze simulatie toon moet je in dit geval even voor lief nemen. De gameplay en de bezigheden zijn namelijk erg uiteenlopend, en zeker met Farming Simulator 2022 die de ‘production chains’ introduceert, heb je erg veel mogelijkheden om je mee bezig te houden. Maar goed, een ander element weet de sfeer in deze franchise al langere tijd op een fijne manier te brengen. Het feit dat je met meerdere mensen op het platteland kan samenspelen, leidt ertoe dat veel gamers dit ook op een toegankelijke manier zullen en kunnen uitproberen. We snappen dat in je eentje de hele dag graan oogsten tot verveling kan leiden, maar als je dit met een team boeren en boerinnen doet, heb je al snel een zeer leuke avond. Hoewel in je eentje werken ook voor een rustgevende gemoedstoestand kan zorgen.

Farming Simulator (2022) is gewoon de moeite waard

Als zelfs Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland op de gamescom Farming Simulator 2017 speelt op het podium, heb je toch wel een mijlpaal bereikt. Hoewel dit prima marketing was, kan je niet ontkennen dat Farming Simulator als franchise zijnde iets bijzonders weet neer te zetten. Het heeft ontzettend veel passionele fans en steeds meer en meer mensen raken geïnteresseerd in deze games. Het is ook gewoon wat anders dan je doorsnee RPG looter shooter. Soms is een beetje rust op je beeldscherm niet verkeerd. Giants Software is klein begonnen, maar door alsmaar te streven naar verbeteringen, meerdere licenties van voertuigen en machines, en meerdere gameplay elementen, wordt de franchise steeds beter en beter. Het is daarom niet zo gek dat een game die relatief klein is begonnen op de pc, nu als een waar fenomeen is uitgegroeid tot een zeer populaire franchise, waarmee de harten van zowel boeren als boerinnen in grote getale zijn veroverd.