Het was even spannend voor ontwikkelaar GIANTS Software met de release van Farming Simulator 22. Alhoewel het spel de laatste jaren steeds meer in populariteit wist te stijgen, was dit jaar de eerste keer dat Farming Simulator door de ontwikkelaar zelf is uitgegeven. Gelukkig bleek er geen reden voor zorgen, want er zijn meer dan 1.5 miljoen kopieën van het spel verkocht in de eerste zeven dagen na de release.

Dit is niet alleen een geweldige prestatie gezien het feit dat GIANTS Software het spel zelf heeft uitgegeven, maar het overstijgt ook alle eerdere prestaties van de franchise. 1.5 miljoen exemplaren in zeven dagen is namelijk een record voor de serie. Het lijkt dus al veilig te concluderen dat de groei van Farming Simulator gestaag door blijft zetten.

Farming Simulator 22 is op 22 november 2021 uitgekomen op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Heb jij Farming Simulator 22 al in huis gehaald?