Goed nieuws voor alle virtuele boeren onder ons. Farming Simulator 22 zal vanaf dag 1 over online cross-play functionaliteiten beschikken. Wie wil er nu niet met vrienden een landbouwimperium opbouwen en uitbreiden? Gewoon samen wat onnozel doen kan natuurlijk ook, zoals een straatrace met je tractoren, en dat verdeeld over verschillende platformen.

Farming simulator 22 zal op 22 november verschijnen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Voor de mensen die nog steeds lachen met deze titel: er is zelfs een esports scene rond deze franchise en laat me jullie vertellen dat het er hevig aan toe kan gaan. Bekijk zeker even de onderstaande trailer om in de sfeer te komen.