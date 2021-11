Review | Farming Simulator 2022 – Waar er in het verleden veelal vrij lacherig werd gedaan over de Farming Simulator franchise, is het tegenwoordig een gevestigde reeks waar we niet omheen kunnen. Ontwikkelaar GIANTS Software heeft het niche uit weten te bouwen naar een reeks die vrij populair is en heel gek is het niet. Het idee van een boer en dat digitaal beleven is misschien iets oubollig, maar feit blijft dat de games in de reeks bijzonder populair zijn. Dit om de eenvoudige reden dat het ontspannen gamen is en omdat het ook domweg heel erg leuk kan zijn. Zodoende konden we ook niet wachten om op onze tractor te stappen en het land op te gaan in Farming Simulator 2022, de eerste telg in de franchise die op current-gen platformen is verschenen.

Begin je vanaf nul of met een kapitaal?

Farming Simulator 2022 borduurt vooral voort op de fundering die men met eerdere delen gelegd heeft. Dit wil zeggen dat als je vaker deze games gespeeld hebt, je op voorhand eigenlijk al precies weet wat je mag en kan verwachten en dat is voor dit nieuwe deel niet anders. De cinematische introductievideo doet vermoeden dat je heel wat spektakel te wachten staat, maar uiteindelijk is het vooral een creatieve opwarmer voor de traditionele Farming Simulator gameplay van weleer. Dit wordt op een tweetal manieren in dit nieuwe deel aan je gepresenteerd: singleplayer en multiplayer, en dat is het.

In de singleplayer krijg je vervolgens drie opties, waarbij je in feite de moeilijkheidsgraad voor jezelf bepaalt. Speel je op de laagste moeilijkheidsgraad, dan krijg je een fors startkapitaal, heb je een boerderij, wat machines en meer. Ga je een stapje verder, dan krijg je met meer kosten te maken en beschik je niet over allerlei materiaal, en de hoogste moeilijkheidsgraad, wat ook aangemerkt wordt als de echte simulatie ervaring, laat je beginnen met zo goed als niks. Daarbij krijg je ook te maken met sterk fluctuerende prijzen voor gewassen en producten, en je beschikt nergens over.

Op deze manier is er voor elke speler een fijne instap. De nieuwkomers beginnen het best op de laagste moeilijkheidsgraad om vooral de gameplay te ontdekken. De veteranen kunnen gelijk op de hoogste beginnen. Hierbij krijg je nadat je een keuze hebt gemaakt weer de mogelijkheid om een map te kiezen, waarvan de game er drie beschikbaar stelt. Deze maps variëren vanzelfsprekend qua inrichting en stijl. Zo is de een vrij vlak, de ander wat meer heuvelachtig en hoewel het concept overal hetzelfde is, brengt het genoeg afwisseling om je langdurig te kunnen vermaken.

Sprong in het diepe…

Voor spelers die bekend zijn met de franchise is het een bekend verhaal, want de traditionele manier van spelen is nog altijd aan de orde. Dit wil zeggen dat je je moet focussen op de verschillende gewassen die je gezaaid hebt, het land onderhouden, mogelijkheden zoeken om je bedrijf uit te bouwen en ga zo maar door. In dat kader is Farming Simulator 2022 voorzien van veel mogelijkheden. Zo heb je enorm veel voertuigen, machines en ander landbouwmateriaal van allerlei fabrikanten, waardoor er honderden opties beschikbaar zijn. Het is een waar boerenwalhalla en aangestipt mag worden is dat GIANTS Software de focus heel erg op de details heeft gelegd. Waar de game visueel niet bepaald indrukwekkend is, is het tegenovergestelde van toepassing op de landbouwmaterialen en toebehoren, maar daar gaan we straks dieper op in.

Zoals we al eerder aangegeven hebben, is het als nieuwkomer verstandig om op de laagste moeilijkheidsgraad te beginnen en de tutorials te volgen. De game schotelt je bij aanvang een aantal activiteiten voor die je dient te voltooien, zodat je de basis van Farming Simulator 2022 onder de knie krijgt. Dat is broodnodig, want de game zit propvol met opties en gezien het een simulator betreft, is elk proces met betrekking tot landbouw min of meer één op één overgezet. Dit maakt het tot een goede simulator, maar het gevolg is wel dat de tutorial een beetje tekortschiet. Als speler van Farming Simulator in het verleden, heb ik alsnog te vaak en te veel moeten zoeken in de handleidingen om erachter te komen wat precies de bedoeling is. Met name omdat de tutorial zeer beperkt is en de handleiding erg algemeen, waardoor lang niet alles even goed aangeduid wordt.

Het resultaat is dat je na de tutorial, die nog geen half uur duurt en enkel de basale punten behandelt, een beetje in het diepe gegooid wordt. Hoewel het ontdekken en experimenteren leuk is, is het een game die niet per se heel snel verloopt. Als je dan een groot stuk land bewerkt hebt en je raakt de kluts kwijt, dan kan dat wat frustrerend zijn. Opletten is dus van belang, maar we kunnen er niet omheen dat de uitleg in de game wel wat meer on point mag zijn. De tutorials mogen uitgebreider ingaan op de essentie van de gameplay in plaats van een wat oppervlakkige omschrijving, waardoor je nog steeds niet precies weet wat de juiste procedure is. Met name omdat het zeer goed voor te stellen is dat nieuwkomers die nu pas instappen al snel door de bomen het bos niet meer zien.

Enfin, in dat kader is het dus ook aan te raden om niet gelijk in de multiplayer te duiken, want daarin ontbreekt het helemaal aan context. Het advies is dan ook om altijd met iemand mee te spelen in de multiplayer, die de ervaring heeft of pas als je zelf genoeg ervaring hebt. Als je eenmaal over die drempel heen bent, dan staat je een toffe ervaring te wachten. Het is namelijk ontzettend relaxt om met twee of meer man (max 16 op pc, 6 op console) het land te bewerken. Iedereen heeft zijn taak en samenwerking is belangrijk, maar omdat het zo’n ‘zen’ ervaring is, zul je lekker tijdens het spelen een praatje kunnen maken en je kunnen ontspannen. De multiplayer is bovendien op alle beschikbare maps te spelen en voelt als een waardevol element in het grotere geheel.

Details hier en daar vergeten

We lieten het eerder al even vallen, het oog voor detail als het op de landbouwmachines aankomt. GIANTS Software heeft weer z’n best gedaan om er echt wat moois van te maken en je een zo breed mogelijk aanbod van voertuigen en meer te presenteren. Het is voor de liefhebber van dit soort materiaal echt schitterend, met name omdat het zich qua details niet alleen beperkt tot het visuele aspect. De manier van werken, het uitklappen van machines en meer, het is allemaal een één op één vertolking van het echte materiaal en dat is genieten. Als we echter naar het grotere plaatje kijken in visueel opzicht, is de rest ondermaats te noemen. We hebben de game op de PlayStation 5 gespeeld en hoewel het zeker niet verkeerd oogt in de 4K resolutie, ontbreekt het de wereld aan echte visuele kwaliteiten die je wel in andere current-gen titels ziet, zoals Flight Simulator.

Het is allemaal zeer simplistisch ingevuld, omdat de focus overduidelijk op de landbouwmaterialen ligt. Dat was in het verleden al zo en ergens ook wel begrijpelijk, tegelijkertijd is het wel 2021 en mogen we een betere visuele standaard verwachten. Fijn is overigens dat alles als een zonnetje draait op 60fps, wat het tot een aangename speelervaring maakt. Maar we kunnen er niet omheen dat de camera wat vervelend is, zo draait die ontzettend traag als je in first-person rondloopt. Ook ontbreekt het de game aan een indicatie dat je kan in- en uitzoomen als je op het land bezig bent, wat je dan maar per toeval moet ontdekken of weten.

Diepgang in gameplay

Er valt dus zeker het een en ander op Farming Simulator 2022 aan te merken en dat beperkt zich niet tot de bij vlagen forse onduidelijkheid in de gameplay en het wisselvallige grafische aspect. Ook de AI van bijvoorbeeld voertuigen op de weg is belabberd, want ze rijden zonder pardon tegen je aan. Gelukkig kan je die echter uitzetten. Daarbij komt wel dat de wereld sowieso een beetje kaal oogt in de zin van weinig leven, want op wat voertuigen, vogels en voetgangers na is elke map een soort niemandsland, dus daar kan ook wel meer mee gedaan worden in de toekomst. Dat gezegd hebbende, Farming Simulator 2022 blinkt wel uit in de boerenervaring, want de game zit propvol mogelijkheden. Het bewerken van land is één ding, maar ook het houden van dieren is erg leuk en zorgt voor afwisseling.

Daarnaast kun je naar hartenlust het land om je heen bewerken in de zin van ophogen, verlagen en meer. De game beschikt over een reeks gebouwen om te plaatsen, je kunt fabrieken opkopen, enzovoort. Aan werkelijk alles is gedacht als het op de gameplay en het opzetten van heuse productielijnen aankomt. Via de nieuwe productielijnen kun je je meer specifiek bezighouden met het organiseren van een toelevering aan winkels. Zo heeft een bakker bijvoorbeeld altijd eieren nodig. In de supermarkt kan je je melk van de koeien wel slijten en zo heeft vrijwel elk dier een bepaald product te leveren. De bedoeling in deze is dat je dit proces van A tot Z begeleidt, waarbij je voor goede huisvesting moet zorgen, de dieren moet voeren en de producten moet verplaatsen, en dat natuurlijk met een goede winstmarge.

Ook kan je besluiten om in plaats van ingrediënten rechtstreeks aan een bakker te verkopen, zelf brood te gaan maken in een fabriek. Dit komt met een grotere investering, maar op termijn levert je dat natuurlijk weer meer op. Op die manier voegen de productielijnen echt wat toe, aangezien het management van je onderneming breder ligt dan alleen op het land heen en weer rijden. En dat maakt dat Farming Simulator 2022 echt eindeloos lang speelbaar is. Een toffe toevoeging in die zin zijn ook de seizoenen, die voor nog meer diepgang in de gameplay zorgen. Dit heeft invloed op de groei van gewassen, de timing waarop je je werk uitvoert, de omgeving die al dan niet goed begaanbaar is, enzovoort. Zo vallen blaadjes van de bomen in de herfst en in de winter wordt het glad met een dik pak sneeuw. Erg tof, want dat maakt de gameplay diverser.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series X|S en pc.