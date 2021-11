We kunnen nog maar net aan de slag met Far Cry 6 en toch duiken alweer de eerste geruchten op over het volgende deel. Eerder dit jaar onthulde Ubisoft al dat ze op dit moment aan Assassin’s Creed Infinity werken, een grote franchise die het live service gebied gaat betreden.

Ubisoft zou – na het vertrek van Dan Hay – de toekomst van Far Cry ook op de schop willen gooien en zo moet het zevende deel – net als Assassin’s Creed – een live service titel worden. Het oude team van Hay valt op dit moment onder de hoede van Sandra Warren. Veel details zijn er uiteraard nog niet, maar de eerste vraag die opkomt is natuurlijk of Far Cry 7 dan een free-to-play titel gaat worden, of een premium release zal zijn.

Gezien Ubisoft in de afgelopen jaren al meerdere (free-to-play) online gerichte games heeft gemaakt en uitgebracht, zouden deze geruchten over Far Cry 7 wel kunnen kloppen met de trend van de ontwikkelaar annex uitgever. De tijd zal het leren.