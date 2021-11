De Closed Network Test van Elden Ring draait momenteel op volle toeren. Hier kan je zelfs de eerste negentien minuten bekijken. De initiële reacties zijn best positief, al wordt er hier en daar ook een kritische noot gekraakt. Zo stelt de technische prestatie van Elden Ring vooralsnog teleur op de PlayStation 5.

De PS5-versie runt bijvoorbeeld niet bijster stabiel in Quality Mode – oftewel de modus die de game in native 4K afspeelt. Hier blijft de game hangen tussen 40 en 45fps. De Performance Mode, die de resolutie naar 1620p haalt, komt dichter in de buurt van 60fps, maar ook daar zien we het nodige gestotter.

Voorlopig lijkt het erop dat de PS4-versie van Elden Ring zowaar beter draait op de PlayStation 5 als de editie die effectief voor deze console gemaakt is. Op de PS4 krijgen we weliswaar slechts 1800p voor onze kiezen, maar de game draait een stuk stabieler aan 60fps, wat we dus van de PS5-versie niet kunnen zeggen.

Toch even benadrukken dat het hier om een vroege build van de game gaat. We hopen – lees: gaan ervan uit – dat FromSoftware nog het een en ander rechtzet voor Elden Ring effectief in de winkelrekken belandt.