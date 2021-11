Elden Ring is sowieso één van de meest geanticipeerde titels van het komende jaar. Voor deze game sloegen ontwikkelaar FromSoftware en schrijver G.R.R. Martin de handen in elkaar, met een hopelijk een episch eindresultaat dat we in februari zullen kunnen bewonderen. Fingers crossed.

De onderstaande beelden zien er alvast uitermate veelbelovend uit. Het betreft de eerste 19 minuten van de Closed Network Test en daar zit een hoop gameplay bij. Een eerste kerker met bijbehorend baasgevecht, bijvoorbeeld. Zeker de moeite om even te bekijken dus.