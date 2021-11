Hoewel het nog een jaar wachten is, zijn er al veel details van Call of Duty: Modern Warfare 2 gelekt. Daar komt nu een nieuw gerucht bovenop, want stemacteur Warren Kole heeft een rol in de game. Het is je vergeven mocht die naam je niets zeggen, maar waarschijnlijk ben je de beste man al eerder tegengekomen als Rafe Adler, de antagonist uit Uncharted 4: A Thief’s End.

ICYMI: Warren Kole, known for his role as Uncharted 4 Antagonist, Rafe Adler, confirmed to star in Modern Warfare II pic.twitter.com/Nc8v9w3xbI — Ralph (@RalphsValve) November 12, 2021

Dankzij een bericht op Twitter van RalphsValve, die vaker Call of Duty nieuws lekt, weten we dat er op de acteur z’n LinkedIn pagina staat dat hij momenteel aan een “Call of Duty” project werkt. Dat doet Kole samen met Infinity Ward, de studio verantwoordelijk voor de recente Call of Duty: Modern Warfare. Tel dat bij elkaar en het mag duidelijk zijn bij welk project Kole betrokken is.