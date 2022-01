De games van 2022 | Scorn – Het is niet vaak dat een game van een indie studio zeven jaar na aankondiging en met tegenslagen, zoals een gefaalde Kickstartercampagne, ooit nog het levenslicht ziet. Maar het lijkt erop dat Ebb Software met Scorn eerder de uitzondering dan de regel zal zijn. Na de eerste gefaalde Kickstarter hebben ze financiering kunnen veiligstellen en een tweede, ditmaal succesvolle, Kickstartercampagne op kunnen zetten en lijkt het einde van dit gebed toch eindelijk in zicht. We kunnen nu vooruitkijken naar de aankomende release van Scorn in 2022.

Scorn – De survival horror game gooit je in een surrealistische wereld, die je misschien herkent van je ergste nachtmerries. Totaal geïsoleerd van het kleinste beetje blijdschap, maak je jouw weg door de donkere regio’s in Scorn. Op elke locatie zal je een ander verhaal doorspelen met zijn eigen karakters en puzzels die een samenhangende wereld creëren. Tijdens het vrijspelen en ontdekken van nieuwe locaties kom je ook nieuwe wapens en voorwerpen tegen, die je zullen helpen om de wereld van Scorn beter te leren doorkruisen en begrijpen.



Scorn lijkt deels geïnspireerd door de artistieke stijl van H.R. Giger en games zoals de originele DOOM. Tevens zien we soms nauwe, claustrofobische paden die niet veel ruimte overlaten voor het ontvluchten van gevaar. Daarbij zal je goed op je munitie moeten letten, dit is namelijk schaars waardoor je altijd alert moet zijn. Niet alleen op de wereld om je heen, maar ook op jouw eigen acties en de impact daarvan in de toekomst. Scorn doet er echt alles aan om je focus proberen vast te houden en tracht dus zo min mogelijk de immersie te doorbreken. Zo zal er veel zijn in het spel dat je kan missen als je maar eventjes niet oplet en kunnen zelfs de kleinste details van groot belang zijn.

Voorlopige verwachting: Gebaseerd op de beelden die we hebben gezien lijkt Scorn de juiste snaren te gaan raken als het gaat om de sfeer. Toch is het nog even afwachten om te kijken of Scorn een succes wordt. Het is de allereerste game van de in 2013 opgerichte studio en heeft ten tijde van release zeker minstens 8 jaar aan ontwikkeltijd erop zitten. Dat is erg lang en we hopen dat dit goed uitpakt voor de titel. De vele intrigerende beelden en details doen echter vermoeden dat Ebb Software toch wel iets unieks in handen heeft, mede dankzij de visuele stijl die ze presenteren. Daarnaast lijkt de gameplay erg interessant te zijn, omdat het anders aanvoelt binnen het genre. In 2022 komt Scorn uit voor de Xbox en pc.