Als je van games houdt met een lugubere sfeer, dan staat Scorn waarschijnlijk hoog op je verlanglijstje. Voor degene die er nog niet helemaal uit zijn of de game iets voor hen is, is er een nieuwe video verschenen die 8 minuten aan gameplay laat zien.

De beelden die worden getoond zijn van de proloog van het spel. Zo wordt er niet al teveel van de game prijsgegeven, maar krijg je toch een idee van wat je van het spel kunt verwachten. Er zijn ook nog nieuwe screenshots vrijgegeven, die laten zien dat het niet gek genoeg kan in Scorn.

De video en screenshots tref je hieronder.