Scorn is een aanstaande horrorgame die verschijnt voor de Xbox Series X|S en pc. De release staat gepland voor 21 oktober, maar voor de verandering wordt een release nu naar voren gehaald. Via Xbox Wire laat Ebb Software weten dat de game op 14 oktober al uitkomt, waarmee de release dus een week is vervroegd.

Er is geen reden gegeven voor het eerder uitbrengen van de game, maar klagen doen we natuurlijk niet. Mocht je meer van Scorn willen zien, dan kun je deze video bekijken en lees anders dit artikel op Xbox Wire, waarin de ontwikkelaar uitgebreid op de gameplay in gaat. Daarmee krijg je een goede indruk van wat je mag verwachten.