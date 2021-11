Eergisteravond wist Microsoft ons te verrassen met de lancering van de multiplayer van Halo Infinite, maar dan wel voorlopig als beta. Dit was meteen het startschot voor het eerste seizoen en Microsoft heeft nu laten weten dat deze langer zal lopen dan eerder werd aangegeven.

Het was de bedoeling dat het eerste seizoen van de Halo Infinite multiplayer tot begin 2022 zou duren. Dit is nu verlengd tot 2 mei 2022. Head of creative, Joseph Staten, meldt dat dit is gedaan om de ontwikkelaar wat meer tijd te geven om van Season 2 iets bijzonders te maken, zonder dat dat ten koste gaat van het gehele team.

“We made the decision to extend Season 1 to give ourselves more time to ensure Season 2 meets our high quality bar and so we can finish development for Season 2 in a healthy and sustainable way for our team.”