Onlangs kondigde Microsoft een hele hoop games aan die vanaf nu backwards compatible zijn op de Xbox One en Xbox Series X|S. Eén van de games is Skate 2, een populaire game onder fans van digitale skateboards. ‘Leuk’ zou je denken, maar EA tempert even onze verwachtingen.

Als reactie op de tweet die aankondigde dat Skate 2 backwards compatible zou worden, plaatste het Twitter account van de Skate games namelijk een post waarmee ze ons even herinneren aan het feit dat de servers van Skate 2 binnenkort gesloten zullen worden. Specifiek sluiten op 10 december 2021 de deuren van de servers, waardoor je dus slechts een beperkte tijd hebt om nog hiervan te genieten. Bekijk de tweets hieronder.

Additionally, we’re providing a heads up that on December 10, 2021, we will be turning off the Skate 2 online servers for PlayStation and Xbox. It’s not an easy decision and not something we take lightly. For more info check: https://t.co/98V9WH3W8C

