In Maneater is het aan jou om het gevaar van de oceaan te worden en om al die milieuvervuilende mensen eens een koekje van eigen deeg te geven. Jawel, in Maneater speel je als haai en je zou dit haast als een soort GTA-achtige game in het water kunnen zien. Het resultaat is dan ook uniek en erg vermakelijk, en in augustus verscheen er zelfs nog een uitbreiding voor de game.

Tripwire Interactive is echter nog niet klaar met deze bloederige ‘haaiensimulator’, want uit het niets is er nu een nieuwe update verschenen voor de game. Deze brengt ray tracing voor de current-gen versie. Zo zullen de wateren er nu nog beter uitzien dankzij de techniek en ook het licht ziet er beter uit wanneer je naar het oppervlak zwemt om een ‘onschuldig’ mens te verorberen.

Spelers van de game op de andere platformen kunnen tevens genieten van een aantal bug fixes en algemene ‘quality of life’ aanpassingen. Helaas zijn die niet gespecificeerd door de ontwikkelaar.