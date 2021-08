Maneater kan op z’n zachtst gezegd een merkwaardige game genoemd worden. Je speelt in deze titel immers als een haai die zich voornamelijk bezighoudt met het opjagen van andere zeedieren en ook een stukje mensenvlees niet schuwt. Een repetitieve, maar tegelijk erg vermakelijke titel die zeker een keer de moeite waard is om te spelen.

De game is al geruime tijd verkrijgbaar, maar men is nog niet klaar met deze titel. Dat bewijzen ze door nieuwe downloadbare content te ontwikkelen, die op korte termijn zal verschijnen voor alle versies van de game – behalve de Nintendo Switch vooralsnog. Deze uitbreiding heet ‘Truth Quest’ en is van een nieuwe trailer voorzien.

Die trailer bekijk je hieronder om een indruk te krijgen van wat je van deze extra content mag verwachten. De release staat voor 31 augustus gepland. Meer over de game lees je in onze review.