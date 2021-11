Alien: Isolation is ook zeven jaar na de releasedatum nog een doodenge titel, die menig PlayStation 4, Xbox One of pc onveilig gemaakt heeft. Binnenkort kunnen we mobiel van de titel genieten (lees: het angstzweet van je touchscreen afvegen, terwijl je medetreinreizigers zich afvragen wat je in godsnaam aan het doen bent).

Op 16 december verschijnt Alien: Isolation namelijk op iOS en Android. De onderstaande trailer licht alvast een tip van de sluier op en toont zo wat je kan verwachten. Zo op het eerste zicht ziet het er allemaal best knap uit – naar mobiele maatstaven, uiteraard. De mobiele versie bevat de basisgame én alle DLC. Pre-orderen kan hier.