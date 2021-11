Battlefield 2042 zal morgen z’n officiële release zien en dat na een week beschikbaarheid in early access. Wij waren erg te spreken over de shooter, maar wel stipten we aan dat DICE nog wat werk aan de winkel heeft. Nu de release echt aanstaande is, heeft men een nieuwe update uitgebracht en die richt zich op het oplossen van wat rubber banding issues.

Verder moet deze update er voor zorgen dat het gestotter op Breakaway fors gereduceerd wordt. Dus bij de destructie van de silo zou de performance nu een stuk stabieler moeten zijn. Daarnaast pakt de update nog wat andere kleine problemen aan en de patch notes vind je zoals altijd hieronder.

DICE heeft tevens aangegeven dat ze in de komende 30 dagen met nog twee andere updates zullen komen.