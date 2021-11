Tijdens de viering van het 20-jarige bestaan van Xbox, onthulde Microsoft dat er nog maar eens 70 titels zijn toegevoegd aan de nu al imposante catalogus met backwards compatible games. Dat betekent dat games als Max Payne 3, Dead or Alive 4 en Skate 2 volledig op je nieuwe Xbox console te spelen zijn.

Daarnaast zijn de Xbox Series X|S consoles beide sterk genoeg om emulators te draaien, zoals die van een PlayStation 1. Microsofts Phil Spencer zegt nu in gesprek met Axios dat emulatie de manier is om oudere games te bewaren, en hij hoopt in de toekomst een manier te introduceren waarmee spelers op een legale wijze oudere games kunnen spelen.

“My hope (and I think I have to present it that way as of now) is as an industry we’d work on legal emulation that allowed modern hardware to run any (within reason) older executable allowing someone to play any game.”