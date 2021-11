Vorig jaar werd de singleplayer van Halo Infinite onthuld en dat zorgde voor de nodige hilariteit en kritiek. Met name het visuele aspect lag onder vuur en het was dan ook niet heel verrassend dat Halo Infinite uitgesteld werd met een jaar. We zijn inmiddels een jaar verder en je vraagt je wellicht af hoe 343 Industries die tijd benut heeft. Een nieuwe video geeft je een duidelijk idee van hoeveel er visueel aangepast is in de game.

Game Informer heeft de video in elkaar gezet en er is geprobeerd om zoveel mogelijk beelden van de onthulling uit 2020 naast de vernieuwde versie te zetten. Er is zeker een visuele verandering te zien, zo lijkt de nieuwe versie over het algemeen wat meer belicht te zijn. Verder zijn er niet alleen grafische aspecten veranderd, want er is ook gewerkt aan de bewegingen tijdens het schieten en nog meer.