Het is al geruime tijd bekend dat Halo Infinite niet vanaf de release zal beschikken over de Forge modus en de optie om de campagne in coöp te spelen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit drie maanden na de release van de game zou verschijnen, wat dus begin maart 2022 zou zijn.

In een nieuw interview met Eurogamer zegt Joseph Staten van 343 Industries dat deze twee modi met extra uitstel te maken hebben gekregen. De verwachting is dat het nu op z’n vroegst pas in mei 2022 wordt toegevoegd. De reden hierachter is de aangepaste release van de Halo Infinite multiplayer en het verlengen van het eerste seizoen.

De planning is vooralsnog om coöp beschikbaar te stellen bij de start van seizoen 2 en Forge bij de start van seizoen 3.

“At the time that we talked about campaign co-op and Forge, I said our goal is to ship campaign co-op in Season 2 and our goal is to ship Forge with Season 3. Yes, we are extending Season 1. So our goal still remains what I said before, which is to ship campaign co-op with Season 2 and Forge with Season 3.”