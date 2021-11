De erg witte look van de PS5-console is tot op heden nog steeds niet officieel te vervangen door andere kleuren. Bedrijven zoals, bijvoorbeeld, Dbrand hebben echter geprobeerd om faceplates in andere kleuren te maken, maar Sony schoot die poging neer en dreigde met juridische stappen. Nu is misschien duidelijk geworden waarom ze dat gedaan hebben.

Sony postte namelijk een patent waarin een ontwerp van een faceplate voor de PS5, oftewel een ‘ornamental design for a cover for an electronic device’, getoond wordt. Dit doet uiteraard vermoeden dat Sony binnenkort op de proppen kan komen met officiële first-party faceplates om zo je PS5 in een ander jasje te steken. Wordt ongetwijfeld vervolgd…